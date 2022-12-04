Фьюри в третий раз победил Чисору

Британский спортсмен Тайсон Фьюри смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе. В ходе поединка в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" он победил соотечественника Дерека Чисору. Это удалось сделать техническим нокаутом в 10-м раунде.

Это третий поединок Фьюри и Чисоры и третья победа первого. В 2011 году он победил решением судей, а в 2014-м, как и теперь, — техническим нокаутом в 10-м раунде.

Также Фьюри сейчас в третий раз защитил свой титул WBC. С 2020 года он дважды бился за него с американцем Деонтеем Уайлдером. Что касается титулов чемпиона мира в супертяжёлом весе по другим престижным версиям (WBA, IBF и WBO), ими владеет украинский боксёр Александр Усик.