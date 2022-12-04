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3 декабря, 22:21

Фьюри в третий раз победил Чисору

Фьюри остался чемпионом мира по версии WBC, победив Чисору

<p>ТАСС / AP / Ian Walton</p>

ТАСС / AP / Ian Walton

Британский спортсмен Тайсон Фьюри смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе. В ходе поединка в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" он победил соотечественника Дерека Чисору. Это удалось сделать техническим нокаутом в 10-м раунде.

Это третий поединок Фьюри и Чисоры и третья победа первого. В 2011 году он победил решением судей, а в 2014-м, как и теперь, — техническим нокаутом в 10-м раунде.

Также Фьюри сейчас в третий раз защитил свой титул WBC. С 2020 года он дважды бился за него с американцем Деонтеем Уайлдером. Что касается титулов чемпиона мира в супертяжёлом весе по другим престижным версиям (WBA, IBF и WBO), ими владеет украинский боксёр Александр Усик.

Боксёр Усик заявил, что после поединка с Фьюри намерен разобраться с Уайлдером

Боксёр Усик заявил, что после поединка с Фьюри намерен разобраться с Уайлдером

Кстати, ранее Усик заявил, что планирует завершить свою спортивную карьеру после ещё трёх боёв. Тяжеловес мечтает сразиться с Тайсоном Фьюри, Саулем Альваресом, а после провести финальный поединок на Украине.

Андрей Григорьев

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