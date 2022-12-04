В России стали популярнее необычные новогодние услуги

Россияне стали заранее заказывать не только Деда Мороза и Снегурочку. Выросла востребованность необычных новогодних услуг. Так, компании активнее начали искать курьеров для доставки живых ёлок, декораторов для оформления офисов и входных групп. А спрос среди частников на украшение дома или ёлки в ноябре 2022 года вырос на 16% к октябрю и на 6% год к году. А ещё россияне готовы оплатить вырезание снежинок или распутывание гирлянд.

"Например, в Москве спрос на услуги категории "Уборка и помощь по хозяйству", куда также входят небольшие задачи по оформлению дома, распутыванию гирлянд или украшению ёлки, вырос на 16%", — цитирует газета "Известия" аналитиков маркетплейса услуг YouDo.

В Москве за украшение фасада загородного дома новогодними гирляндами некоторые заказчики готовы заплатить до 100 тыс. рублей. Тем, кто срочно вырежет из белой бумаги снежинки диаметром 15 сантиметров, москвичи заплатят до 1250 рублей. Почти в четыре раза вырос спрос на услуги по изготовлению игрушек для ёлки на заказ и мастер-классы по созданию декора. Некоторые предпочитают теперь брать саму новогоднюю красавицу в аренду. А фотосессия выросла в цене в среднем до 6032 рублей. Эксперты объясняют все эти тенденции тем, что россияне хотят поскорее праздника и стараются поднять себе настроение.

Предновогодних помощников стали чаще искать и в других городах: в Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым годом спрос стал больше на 6%, в Нижнем Новгороде — на 4%, в Краснодаре — на 5%, в Казани — на 3%, в Екатеринбурге — на 2%.