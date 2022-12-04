Захарова: Нуланд вновь победила сама себя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление замглавы Госдепа США Виктории Нуланд. Та высказала мнение, что Россия якобы решила не применять ядерное оружие на Украине из-за угрозы новых жёстких санкций.

"Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и "мозговые центры" раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за "жёстких предупреждений" (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Она напомнила, что Москва не раз поясняла свою позицию по поводу ядерного оружия: что его Россия может применить только в случае угрозы стране извне.

Захарова также отреагировала на слова Нуланд о "неприемлемости ударов по энергосистеме". Российский дипломат подчеркнула, что не американским политикам здесь учить мир, ведь "больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе".