Депутат объяснил, почему России не нужен "теневой флот"

Россия не нуждается в создании "теневого флота" танкеров, так как большое количество стран и так хотят покупать российскую нефть. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ.

"Очевидно, России даже и создавать такой "теневой флот" не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение "Семёрки" выставить потолок на российскую нефть", — сказал Чепа РИА "Новости".

Он напомнил, что многие страны – производители нефти долго находятся и находились под санкциями. Сегодня, по мнению депутата, это не большая проблема. Такая политика приводит только к энергетическому кризису, считает Чепа.

"Это бездумная политика приводит только к одному: к энергетическому кризису, с одной стороны, к поднятию цен на энергоносители и к баснословному заработку некоторых компаний, в том числе американских, которые своими санкциями убивают Европу и зарабатывают кучу денег", — добавил парламентарий.