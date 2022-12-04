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3 декабря, 21:16

Депутат объяснил, почему России не нужен "теневой флот"

Депутат Чепа: Россия не нуждается в "теневом флоте" для продажи нефти

Россия не нуждается в создании "теневого флота" танкеров, так как большое количество стран и так хотят покупать российскую нефть. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ.

"Очевидно, России даже и создавать такой "теневой флот" не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение "Семёрки" выставить потолок на российскую нефть", — сказал Чепа РИА "Новости".

Он напомнил, что многие страны – производители нефти долго находятся и находились под санкциями. Сегодня, по мнению депутата, это не большая проблема. Такая политика приводит только к энергетическому кризису, считает Чепа.

"Это бездумная политика приводит только к одному: к энергетическому кризису, с одной стороны, к поднятию цен на энергоносители и к баснословному заработку некоторых компаний, в том числе американских, которые своими санкциями убивают Европу и зарабатывают кучу денег", — добавил парламентарий.

Зеленского возмутил установленный потолок цен на российскую нефть

Зеленского возмутил установленный потолок цен на российскую нефть

Как писал ранее Лайф, агентство Bloomberg заявило, что Россия якобы создаёт "теневой флот" нефтетанкеров. Агентство утверждает, что подобные суда скупаются по всему миру компаниями, близкими к Москве.

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Транснефть

Арина Родионова

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