Зеленского возмутил установленный потолок цен на российскую нефть

Потолок цен, который Евросоюз установил на российскую нефть, "несерьёзен". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём телеграм-канале, опубликовав соответствующее видеообращение. По его мнению, у Европы в этом вопросе "слабая позиция".

Как сообщал Лайф, Евросоюз официально заявил о принятии решения по введению потолка цен на поставляемую морским путём нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. Мера будет утверждена в выходные и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Она дополнена корректирующим механизмом, требующим, чтобы цена на импорт топлива была как минимум на 5% ниже рыночной. Позднее стало известно, что G7 и Австралия вслед за ЕС принимают аналогичные меры. В Москве же изначально заявляли, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые решат применять этот потолок цен на нефть.