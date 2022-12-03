В метро Киева к заколоченному бюсту Пушкина принесли цветы

В Киеве на станции метро "Университет" у заколоченного бюста писателя и поэта Александра Пушкина появились цветы. Неизвестные положили их поверх короба, а также разместили там портрет классика литературы. Об этом сообщило украинское издание "Обозреватель".

Цветы у закрытого бюста Пушкина в метро Киева. Фото © Telegram / "Обозреватель"

Бюсты русских выдающихся личностей, которые установлены на станции метро "Университет", были закрыты местными властями 11 ноября. Ниши с бюстами учёных Михаила Ломоносова и Дмитрия Менделеева, а также писателей Максима Горького и Александра Пушкина заколочены досками. На ящике, которым закрыт последний, разместили плакат с информацией о том, как себя вести во время комендантского часа.

Неизвестные принесли цветы к закрытому от горожан в метро Киева бюсту Пушкина. Фото © Telegram-канал / Обозреватель

В телеграм-канале издание опубликовало фотографии, на которых видно, что неизвестные принесли к заколоченному бюсту Пушкина три розы. Его чёрно-белый портрет они наклеили поверх плаката на скотч.