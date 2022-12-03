Исмаилов победил Шлеменко решением судей
Исмаилов победил Шлеменко на турнире RCC в Екатеринбурге
Магомед Исмаилов. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
В Екатеринбурге на турнире промоушена RCC российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов одержал победу над соотечественником Александром Шлеменко. Досталась она ему единогласным решением судей.
Исмаилову 36 лет. Теперь количество побед в его карьере увеличилось до 18. Боец при этом потерпел три поражения и один раз закончил бой вничью. Что касается Шлеменко, ему 38 лет, он более опытный: одержал 61 победу, 15 раз терпел поражение, а один его бой признали несостоявшимся.
Как сообщал Лайф, ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев уверенно победил бразильца Фернандо Родригеса. Уже в третьем раунде противостояния он отправил соперника в нокаут.