Исмаилов победил Шлеменко решением судей

Исмаилову 36 лет. Теперь количество побед в его карьере увеличилось до 18. Боец при этом потерпел три поражения и один раз закончил бой вничью. Что касается Шлеменко, ему 38 лет, он более опытный: одержал 61 победу, 15 раз терпел поражение, а один его бой признали несостоявшимся.