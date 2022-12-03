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3 декабря, 20:33

Исмаилов победил Шлеменко решением судей

Исмаилов победил Шлеменко на турнире RCC в Екатеринбурге

<p>Магомед Исмаилов. Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Магомед Исмаилов. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В Екатеринбурге на турнире промоушена RCC российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов одержал победу над соотечественником Александром Шлеменко. Досталась она ему единогласным решением судей.

Исмаилову 36 лет. Теперь количество побед в его карьере увеличилось до 18. Боец при этом потерпел три поражения и один раз закончил бой вничью. Что касается Шлеменко, ему 38 лет, он более опытный: одержал 61 победу, 15 раз терпел поражение, а один его бой признали несостоявшимся.

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Андрей Григорьев

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