В Саратове пьяный водитель грузовика протаранил дом, а потом убегал от ГИБДД
Дыра в доме после удара грузовика. Фото © Telegram / Прокуратура Саратова
Сотрудникам ГИБДД в Саратове пришлось пуститься в погоню за пьяным водителем грузовика Howo, который протаранил стену жилого дома. Инцидент произошёл в Ленинском районе на улице Зои Космодемьянской. В результате ДТП пострадавших нет, проживающим в пострадавшей квартире предоставлено временное жильё, сообщает Прокуратура Саратовской области.
В Саратове пьяный водитель грузовика протаранил дом, а потом убегал от ГИБДД. Telegram-канал / ЧП Саратов / VK / ЧП Саратов
"В настоящее время экстренные службы осуществляют разбор завалов и устраняют последствия обрушения. Виновник ДТП задержан", — сообщает Прокуратура Саратовской области в своём телеграм-канале.
Ликвидация последствия столкновения грузовика с домом. Фото © Telegram / Прокуратура Саратова
Как отметили в ведомстве, водитель грузового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, въехал в стену многоквартирного дома.
В Саратове полицейские задержали пьяного водителя грузовика после погони. Фото © vzsar.ru
Издание "Взгляд-инфо" передаёт, что информация о разъезжающем грузовике Howo поступила в дежурную часть, через некоторое время машину обнаружили и сотрудники ДПС попытались пресечь движение нарушителя, однако тот требования проигнорировал. В результате за ним была начата погоня.
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