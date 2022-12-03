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3 декабря, 20:26

В Саратове пьяный водитель грузовика протаранил дом, а потом убегал от ГИБДД

<p>Дыра в доме после удара грузовика. Фото © Telegram / Прокуратура Саратова</p>

Дыра в доме после удара грузовика. Фото © Telegram / Прокуратура Саратова

Сотрудникам ГИБДД в Саратове пришлось пуститься в погоню за пьяным водителем грузовика Howo, который протаранил стену жилого дома. Инцидент произошёл в Ленинском районе на улице Зои Космодемьянской. В результате ДТП пострадавших нет, проживающим в пострадавшей квартире предоставлено временное жильё, сообщает Прокуратура Саратовской области.

В Саратове пьяный водитель грузовика протаранил дом, а потом убегал от ГИБДД. Telegram-канал / ЧП Саратов / VK / ЧП Саратов

"В настоящее время экстренные службы осуществляют разбор завалов и устраняют последствия обрушения. Виновник ДТП задержан", — сообщает Прокуратура Саратовской области в своём телеграм-канале.

Ликвидация последствия столкновения грузовика с домом. Фото © Telegram / Прокуратура Саратова

Ликвидация последствия столкновения грузовика с домом. Фото © Telegram / Прокуратура Саратова

Как отметили в ведомстве, водитель грузового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, въехал в стену многоквартирного дома.

В Саратове полицейские задержали пьяного водителя грузовика после погони. Фото © vzsar.ru

В Саратове полицейские задержали пьяного водителя грузовика после погони. Фото © vzsar.ru

Издание "Взгляд-инфо" передаёт, что информация о разъезжающем грузовике Howo поступила в дежурную часть, через некоторое время машину обнаружили и сотрудники ДПС попытались пресечь движение нарушителя, однако тот требования проигнорировал. В результате за ним была начата погоня.

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Повисший на отбойнике бензовоз парализовал движение на МКАД на востоке Москвы

Как писал ранее Лайф, в Чувашии отлетевшее от КамАЗа колесо стало причиной смерти водителя легковушки. Колесо отбросило сначала в сторону на проезжавший грузовик "Мерседес", а от него — в автомобиль "Опель".

Арина Родионова

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