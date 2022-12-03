"Просто терпеть не могу": Дзюба объяснил, почему плохо относится к сборной Польши

Российский футболист Артём Дзюба заявил, что терпеть не может игроков сборной Польши после их отказа играть с Россией в отборочном раунде к чемпионату мира 2022 года.

"В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они ещё начали кричать: "Мы с ними играть не будем". А потом: "Эх, жалко, что мы с ними не сыграли", — сказал Дзюба в трансляции на ютуб-канале "Площадка".

Российский футболист также добавил, что тем не менее хотел бы встретиться с командой Польши на поле.