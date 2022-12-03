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3 декабря, 19:40

"Просто терпеть не могу": Дзюба объяснил, почему плохо относится к сборной Польши

Дзюба признался, что терпеть не может сборную Польши из-за её отказа играть с Россией

Российский футболист Артём Дзюба заявил, что терпеть не может игроков сборной Польши после их отказа играть с Россией в отборочном раунде к чемпионату мира 2022 года.

"В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они ещё начали кричать: "Мы с ними играть не будем". А потом: "Эх, жалко, что мы с ними не сыграли", — сказал Дзюба в трансляции на ютуб-канале "Площадка".

Российский футболист также добавил, что тем не менее хотел бы встретиться с командой Польши на поле.

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Как писал ранее Лайф, Дзюба заявил, что не следит за проходящим в Катаре ЧМ. Форвард пошутил, что думал, будто сейчас якобы идёт чемпионат мира не по футболу, а по хоккею.

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© YouTube / Площадка

Арина Родионова

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