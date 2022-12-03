Из-за фото замглавы офиса Зеленского в элитном авто завели уголовное дело

На Украине завели уголовное дело о незаконном использовании данных видеокамер. Поводом стала публикация в прессе фото заместителя главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, находившегося за рулём дорогого электромобиля Porsche Taycan. Об этом пишет издание "Украинская правда", на страницах которого и появились снимки.

"После публикации "Не военное положение заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко" отделом расследования особо тяжких преступлений Следственного управления Главного управления Нацполиции Киева осуществляется расследование уголовного производства по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения "Безопасный город", — сообщает издание в своём телеграм-канале.

Дело было заведено через день после публикации. Редакция подчеркнула, что знает номер производства, и уточнила, что речь идёт о публикации журналистского расследования о Тимошенко, который ранее уже становился "героем" камер видеонаблюдения. Его заставали за управлением нового электромобиля Porsche, который стоит почти 100 тысяч долларов.