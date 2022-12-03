Замглавы офиса Зеленского показал фото объятий с Нуланд
Замгоссекретаря США Нуланд встретилась в Киеве с главой офиса Зеленского
Виктория Нуланд и Андрей Ермак. Фото © Telegram / ermaka2022
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд встретилась в Киеве с руководителем Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Провёл встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом Соединённых Штатов в Украине Бриджит Бринк в Киеве", — говорится там.
По словам Ермака, он поблагодарил США и лично президента Джо Байдена за поддержку Украины. Одной из тем встречи стало усиление санкционного давления на Россию.
Примечательно, что пост Ермак сопроводил двумя фото, на одном из которых он обнимается с Викторией Нуланд. Та при этом закрыла глаза.
Не печеньки, но медальки: Пелоси подчеркнула сходство с Нуланд финальным жестом перед вылетом с Тайваня
Напомним, Виктория Нуланд была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, с сентября 2013 года по январь 2017-го она в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы политики в отношении постсоветских государств. Широкую известность Нуланд получила во время событий на Майдане в 2014 году. Тогда она общалась с участниками протестов в Киеве и раздавала печенье.
Напомним, летом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв увидел сходство визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань с поездкой Виктории Нуланд в 2014 году на Майдан в Киев.