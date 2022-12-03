Замглавы офиса Зеленского показал фото объятий с Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд встретилась в Киеве с руководителем Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Провёл встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и чрезвычайным и полномочным послом Соединённых Штатов в Украине Бриджит Бринк в Киеве", — говорится там.

По словам Ермака, он поблагодарил США и лично президента Джо Байдена за поддержку Украины. Одной из тем встречи стало усиление санкционного давления на Россию.

Примечательно, что пост Ермак сопроводил двумя фото, на одном из которых он обнимается с Викторией Нуланд. Та при этом закрыла глаза.

Напомним, Виктория Нуланд была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, с сентября 2013 года по январь 2017-го она в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы политики в отношении постсоветских государств. Широкую известность Нуланд получила во время событий на Майдане в 2014 году. Тогда она общалась с участниками протестов в Киеве и раздавала печенье.