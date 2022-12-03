Месси побил ещё один рекорд Марадоны
Месси забил свой девятый гол на чемпионатах мира и обошёл в этом Марадону
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой девятый гол на мировых чемпионатах и тем самым подвинул бывшего форварда национальной команды Диего Марадону в списке лучших бомбардиров мировых первенств.
Месси удалось открыть счёт на 35-й минуте матча 1/8 финала ЧМ в Катаре, играя против австралийской команды на арене "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. Теперь за нападающим числится девять забитых мячей на мировых первенствах. Однако лидером в этом отношении остаётся Габриэль Батистута, отправивший в ворота десять мячей. К слову, Месси в первый раз за историю своей карьеры забил в плей-офф мировых первенств.
Ранее Месси побил ещё один рекорд Диего Марадоны — по количеству проведённых матчей на чемпионатах мира в составе сборной Аргентины по футболу. Это произошло в игре с Польшей.
ТАСС / Abir Sultan