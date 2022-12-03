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3 декабря, 20:35

Месси побил ещё один рекорд Марадоны

Месси забил свой девятый гол на чемпионатах мира и обошёл в этом Марадону

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой девятый гол на мировых чемпионатах и тем самым подвинул бывшего форварда национальной команды Диего Марадону в списке лучших бомбардиров мировых первенств.

Месси удалось открыть счёт на 35-й минуте матча 1/8 финала ЧМ в Катаре, играя против австралийской команды на арене "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. Теперь за нападающим числится девять забитых мячей на мировых первенствах. Однако лидером в этом отношении остаётся Габриэль Батистута, отправивший в ворота десять мячей. К слову, Месси в первый раз за историю своей карьеры забил в плей-офф мировых первенств.

Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики

Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики

Ранее Месси побил ещё один рекорд Диего Марадоны — по количеству проведённых матчей на чемпионатах мира в составе сборной Аргентины по футболу. Это произошло в игре с Польшей.

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ТАСС / Abir Sultan

Анатолий Симоненко

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