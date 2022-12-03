Месси побил ещё один рекорд Марадоны

Месси удалось открыть счёт на 35-й минуте матча 1/8 финала ЧМ в Катаре, играя против австралийской команды на арене "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. Теперь за нападающим числится девять забитых мячей на мировых первенствах. Однако лидером в этом отношении остаётся Габриэль Батистута, отправивший в ворота десять мячей. К слову, Месси в первый раз за историю своей карьеры забил в плей-офф мировых первенств.