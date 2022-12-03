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3 декабря, 20:58

Аргентина победила Австралию на ЧМ и вышла в четвертьфинал

На чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Аргентины со счётом 2:1 обыграла команду Австралии. Матч 1/8 финала проходил на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. В результате Аргентина вышла в четвертьфинал.

От команды Аргентины голы забили Лионель Месси (на 35-й минуте) и Хулиан Альварес (57). Третий гол тоже забил аргентинец — на 77-й минуте полузащитник Энцо Фернандес поразил собственные ворота.

Теперь Аргентине 9 декабря в четвертьфинале предстоит встретиться с командой Нидерландов, которая сегодня со счётом 3:1 победила сборную США.

Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики

Месси заявил, что ему не за что извиняться после эпизода с футболкой сборной Мексики

Как сообщал Лайф, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой девятый гол на мировых чемпионатах и тем самым подвинул бывшего форварда национальной команды Диего Марадону в списке лучших бомбардиров мировых первенств.

Обложка ©

Twitter / FIFAWorldCup

Андрей Григорьев

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