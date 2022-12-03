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3 декабря, 20:56

Times Radio: В Германии на складах осталось оружия на два дня войны

В Германии запасы вооружения на складах настолько иссякли из-за поставок Украине, что их осталось лишь на два дня интенсивных боёв. Об этом заявил в эфире Times Radio эксперт по Германии Оливер Муди.

Он отметил, что конфликт на Украине уже истощил запасы вооружения по всей Европе, но в Германии эта проблема встала особо остро из-за многих лет сокращения военных расходов.

Согласно оценке Муди, ФРГ теперь придётся направить по меньшей мере 20 миллиардов евро, чтобы вновь заполнить арсеналы до минимального уровня, установленного в НАТО.

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Лайф сообщал, что Германия передаст Украине семь списанных зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Системы планировалось утилизировать, однако позже решено было отправить ВСУ.

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bundeswehr.de

Андрей Григорьев

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