В Германии запасы вооружения на складах настолько иссякли из-за поставок Украине, что их осталось лишь на два дня интенсивных боёв. Об этом заявил в эфире Times Radio эксперт по Германии Оливер Муди.

Он отметил, что конфликт на Украине уже истощил запасы вооружения по всей Европе, но в Германии эта проблема встала особо остро из-за многих лет сокращения военных расходов.

Согласно оценке Муди, ФРГ теперь придётся направить по меньшей мере 20 миллиардов евро, чтобы вновь заполнить арсеналы до минимального уровня, установленного в НАТО.