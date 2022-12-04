Врачи рассказали о состоянии страдающего от рака Пеле

Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле хорошо реагирует на лечение респираторной инфекции. Об этом сообщили врачи легендарного спортсмена. Медики уточнили, что его состояние остаётся стабильным.

"Он хорошо реагирует на лечение респираторной инфекции, ухудшения состояния в последние 24 часа не наблюдается", — цитирует ТАСС сообщение врачей.