Врачи рассказали о состоянии страдающего от рака Пеле
Врачи заявили, что Пеле хорошо реагирует на лечение респираторной инфекции
Пеле. Фото © ТАСС / SEBASTIAO MOREIRA
Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле хорошо реагирует на лечение респираторной инфекции. Об этом сообщили врачи легендарного спортсмена. Медики уточнили, что его состояние остаётся стабильным.
"Он хорошо реагирует на лечение респираторной инфекции, ухудшения состояния в последние 24 часа не наблюдается", — цитирует ТАСС сообщение врачей.
Ранее Лайф писал, что на башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья Пеле. Слова поддержки появились после сообщений о том, что его организм перестал реагировать на химиотерапию.