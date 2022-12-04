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3 декабря, 23:21

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", — коротко заявили там.

Между тем в одном из районов на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. За несколько часов до этого в израильской армии заявили, что со стороны сектора Газа была выпущена одна ракета, однако даже системы противовоздушной обороны задействовать не пришлось.

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Как сообщал Лайф, 4 ноября Армия обороны Израиля также сообщала о нанесении ударов по сектору Газа. Тогда это тоже последовало за попыткой радикалов ударить ракетами по территории еврейского государства.

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Wikipedia / Maj. Ofer

Андрей Григорьев

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