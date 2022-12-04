Полиция под Саратовом проверит сообщения о высаженном из автобуса ребёнке

В городе Балашове Саратовской области полиция проверит сообщение о том, что ребёнка в мороз высадили из автобуса. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Анастасия Захарова.

"[Полицейские] проводят проверку по заявлению", — сказала начальник пресс-службы Захарова РИА "Новости".

По словам матери, ребёнку пришлось в мороз идти домой пешком, он замёрз и заболел. Женщина написала заявление в полицию.