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4 декабря, 00:00

Полиция под Саратовом проверит сообщения о высаженном из автобуса ребёнке

В городе Балашове Саратовской области полиция проверит сообщение о том, что ребёнка в мороз высадили из автобуса. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Анастасия Захарова.

"[Полицейские] проводят проверку по заявлению", — сказала начальник пресс-службы Захарова РИА "Новости".

По словам матери, ребёнку пришлось в мороз идти домой пешком, он замёрз и заболел. Женщина написала заявление в полицию.

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Ранее Лайф писал, что в Саратовской области водитель высадил школьника в мороз из-за неработающей карты. Зампред Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи областной думы Мария Усова заявила, что такое отношение к детям просто не укладывается в голове.

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Telegram / Саратов 24

Арина Родионова

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