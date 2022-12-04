Израильская армия назвала цели ударов по сектору Газа
Израиль объявил об уничтожении в секторе Газа оружейного цеха и туннеля
Армия обороны Израиля, нанеся удары этой ночью, уничтожила в секторе Газа оружейный цех ХАМАС, а также туннель, проложенный на юге анклава. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
"В ответ на ракету, запущенную в сторону израильской территории, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары сегодня ночью, в воскресенье, по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС", — говорится в заявлении армии.
Там уточняется, что выпущенные с самолётов снаряды "поразили террористический туннель ХАМАС на юге сектора Газа".
Как рассказывал Лайф, вечером 3 декабря в израильской армии заявили, что со стороны сектора Газа была выпущена одна ракета, однако даже системы противовоздушной обороны задействовать не пришлось. Вскоре в одном из районов на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги и стало известно, что ВВС наносят удары по сектору Газа.
ТАСС / AP / Yousef Masoud