Израильская армия назвала цели ударов по сектору Газа

Армия обороны Израиля, нанеся удары этой ночью, уничтожила в секторе Газа оружейный цех ХАМАС, а также туннель, проложенный на юге анклава. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"В ответ на ракету, запущенную в сторону израильской территории, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары сегодня ночью, в воскресенье, по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС", — говорится в заявлении армии.

Там уточняется, что выпущенные с самолётов снаряды "поразили террористический туннель ХАМАС на юге сектора Газа".