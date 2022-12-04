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3 декабря, 23:44

Израильская армия назвала цели ударов по сектору Газа

Израиль объявил об уничтожении в секторе Газа оружейного цеха и туннеля

Армия обороны Израиля, нанеся удары этой ночью, уничтожила в секторе Газа оружейный цех ХАМАС, а также туннель, проложенный на юге анклава. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"В ответ на ракету, запущенную в сторону израильской территории, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары сегодня ночью, в воскресенье, по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС", — говорится в заявлении армии.

Там уточняется, что выпущенные с самолётов снаряды "поразили террористический туннель ХАМАС на юге сектора Газа".

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Как рассказывал Лайф, вечером 3 декабря в израильской армии заявили, что со стороны сектора Газа была выпущена одна ракета, однако даже системы противовоздушной обороны задействовать не пришлось. Вскоре в одном из районов на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги и стало известно, что ВВС наносят удары по сектору Газа.

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ТАСС / AP / Yousef Masoud

Андрей Григорьев

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