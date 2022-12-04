Испанская полиция вышла на след отправителя посылок со взрывчаткой
El Mundo: Полиция считает, что посылки со взрывчаткой отправили из Вальядолида
Испанская полиция полагает, что посылки со взрывчаткой, разосланные на этой неделе, были отправлены из города Вальядолид, который находится на северо-западе страны. Об этом пишет газета El Mundo.
Источники издания, однако, рассказали, что пока полиции не удалось установить личность отправителя взрывоопасных посылок.
Напомним, Посольство Украины в Мадриде получило бандероль со взрывчатым веществом, которое сработало при вскрытии. Позже подобные посылки получили на авиабазе Торрехон-де-Ардос и в Минобороны Испании. Также о подозрительном конверте сообщили в Посольстве США.
ТАСС / EPA / Chema Moya