ЕС окончательно ввёл потолок цен на нефть из России
Евросоюз опубликовал решение о потолке цен на нефть из России в $60
Власти Евросоюза завершили процедуру принятия решения о введении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов. Финальным шагом стало опубликование документа в официальном журнале ЕС.
"Запрещено предоставлять танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путём передачи между судами, в третьи страны (в страны, которые не входят в ЕС) сырой нефти или нефтепродуктов, указанных в приложении", — уточняется в документе.
Согласно ему, продавать по цене выше потолка можно будет нефть, поставляемую транзитом через Россию, если она не произведена в РФ и не принадлежит гражданину или компании РФ.
Потолок цен на нефть из России вступает в силу с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля. Порядок определения последних ещё не согласован.
Как рассказывал Лайф, G7 и Австралия вслед за ЕС принимают аналогичные меры. В Москве же изначально заявляли, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые решат применять этот потолок цен.
Unsplash