ЕС окончательно ввёл потолок цен на нефть из России

Власти Евросоюза завершили процедуру принятия решения о введении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов. Финальным шагом стало опубликование документа в официальном журнале ЕС.

"Запрещено предоставлять танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путём передачи между судами, в третьи страны (в страны, которые не входят в ЕС) сырой нефти или нефтепродуктов, указанных в приложении", — уточняется в документе.

Согласно ему, продавать по цене выше потолка можно будет нефть, поставляемую транзитом через Россию, если она не произведена в РФ и не принадлежит гражданину или компании РФ.

Потолок цен на нефть из России вступает в силу с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля. Порядок определения последних ещё не согласован.