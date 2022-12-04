Дибров пожаловался на "тёмные пятна" в памяти после инсульта

Российский телеведущий Дмитрий Дибров пожаловался на проблемы с памятью после инсульта. Как выяснилось, утверждения его супруги Полины о том, что он прекрасно себя чувствует и его ничего не беспокоит, оказались далеки от истины. Дибров сам признался, что в целом со здоровьем у него хоть и нормально, но порой его беспокоят "тёмные пятна" в памяти. Телеведущий не может вспомнить то или иное слово.

Кроме того, Диброву после лечения пришлось отказаться от алкоголя и сигарет, а также начать правильно питаться. По его словам, из-за этого у него изменился круг общения.

"Два года ни капли вообще. Как результат — у тебя меняется круг общения. Когда ты не куришь и не пьёшь, тебя начинают уже сторониться", — рассказал Дибров в шоу Леры Кудрявцевой на НТВ.

Также Дибров признался, что уже не может, как раньше, подолгу находиться в сауне, так как уже через пять минут самочувствие у него ухудшается и потом весь день вялое состояние. Однако совсем от парилки Дибров отказываться не захотел и установил в своём дворе специальную бочку для прогрева тела.