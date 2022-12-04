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4 декабря, 01:08

"Не всё пошло по плану": Лепс обратился к фанатам после выходки на концерте

Лепс объяснил, что "многое не удалось" на концерте, где он бросил микрофон и ушёл

Российский певец Григорий Лепс обратился к поклонникам после инцидента на концерте в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, где он бросил микрофон и очки, а затем покинул сцену. Артист отметил, что во время того выступления были проблемы, а также он не очень хорошо себя чувствовал.

"Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел. Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно тёплый приём, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон", — написал Лепс в своём телеграм-канале.

Григорий Лепс сообщил, что впервые стал дедом

Григорий Лепс сообщил, что впервые стал дедом

Напомним, Лепс неприятно удивил фанатов неадекватным поведением на концерте в Санкт-Петербурге. Лайф публиковал видео, как во время исполнения хита "Самый лучший день" артист сначала перестал петь, а после кинул на сцену микрофон и очки и ушёл за кулисы.

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Сайт Григория Лепса

Анатолий Симоненко

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