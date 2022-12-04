"Не всё пошло по плану": Лепс обратился к фанатам после выходки на концерте

Российский певец Григорий Лепс обратился к поклонникам после инцидента на концерте в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, где он бросил микрофон и очки, а затем покинул сцену. Артист отметил, что во время того выступления были проблемы, а также он не очень хорошо себя чувствовал.

"Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел. Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно тёплый приём, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон", — написал Лепс в своём телеграм-канале.