В сборной Аргентины честно рассказали, насколько зависят от Месси
Вратарь сборной Аргентины Мартинес: Месси — 99,9% команды
После матча в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил о значимости нападающего Лионеля Месси. По его оценке, результаты команды полностью зависят от её лидера.
"Лео — это 99,9% команды. Мы — та доля процента, которая пытается помочь ему, когда у него что-то не получается. Мы двигаемся шаг за шагом", — передаёт слова Мартинеса El Partidazo de COPE.
По мнению Мартинеса, в сборной Аргентины лучшие игроки в мире. Голкипер заверил, что команда будет бороться за победу до конца. В четвертьфинале аргентинцы сыграют с Нидерландами, ранее одержавшей победу над командой США (3:1).
Ранее Лайф писал, что Аргентина победила Австралию на ЧМ со счётом 2:1. Матч 1/8 финала проходил на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. В результате сборная вышла в четвертьфинал.
Twitter / FC Barselona