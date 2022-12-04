В сборной Аргентины честно рассказали, насколько зависят от Месси

После матча в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил о значимости нападающего Лионеля Месси. По его оценке, результаты команды полностью зависят от её лидера.

"Лео — это 99,9% команды. Мы — та доля процента, которая пытается помочь ему, когда у него что-то не получается. Мы двигаемся шаг за шагом", — передаёт слова Мартинеса El Partidazo de COPE.

По мнению Мартинеса, в сборной Аргентины лучшие игроки в мире. Голкипер заверил, что команда будет бороться за победу до конца. В четвертьфинале аргентинцы сыграют с Нидерландами, ранее одержавшей победу над командой США (3:1).