Кинолог призвал не забывать зимой о важной для здоровья собак процедуре

Клещи актины не только весной и летом, но и зимой, поэтому собак рекомендуется обрабатывать от этих паразитов и в холодное время года. Такой совет владельцам животных дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Я всегда советую круглогодично обрабатывать собак от паразитов, поскольку, например, блохи живут и в подвалах ваших домов, их можно принести домой из подъезда в любое время года. Что касается клещей, то зимой, конечно, вероятность встретиться с ними низкая, но всё же сохраняется", — заявил Голубев в интервью РИА "Новости"

По его словам, наиболее активны клещи на теплотрассах, на подстилке из прошлогодней травы и листвы. При этом опасность может подстерегать даже тех, кто скрупулёзно подыскивает безопасные площадки для выгула, так как к любому общественному месту клещей могут "доставить" бродячие собаки. Кроме того, паразиты могут селиться в тёплых и влажных подвалах многоэтажек, куда их приносят бездомные кошки. Если подцепить клеща на одежду или обувь и принести в дом, там насекомое оживёт. Также они могут проснуться из-за аномально тёплой зимы, когда температура воздуха поднимается выше пяти градусов мороза.

Исходя из этого Голубев советует проводить профилактику от клещей круглый год, обрабатывая собаку от паразитов и внимательно осматривая её шерсть после прогулок.