"Очень довольна жизнью": Друг Светличной опроверг слухи о беспамятстве актрисы

Всё, что говорят и пишут о беспамятстве заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, является неправдой. Об этом в беседе с kp.ru заявил её друг и коллега Иван Николаев.

В Сети появилась информация, что у Светличной появились серьёзные проблемы с памятью. Так, она не помнит, в каких фильмах снималась. По некоторым данным, Светлана Афанасьевна находится сейчас в психиатрической клинике имени Гиляровского, где получает медикаментозное лечение и когнитивную терапию.

"Я не так давно разговаривал со Светланой Афанасьевной. Фонд "Артист" нанял ей круглосуточную сиделку. Она живёт в своей новой квартире и очень довольна жизнью", — поделился артист.

По его словам, 82-летней Светличной нравится её новая квартира в новостройке, расположенной в районе Лосиного Острова. Сейчас актриса находится на плановом обследовании в клинике для пожилых людей. В стационар её поместили с различными возрастными проблемами, артистку и в самом деле подводит память, но, отметил Николаев, паниковать не нужно, Светличная всем довольна. При этом он добавил, что не знает, какие у неё условия проживания в больнице. Но артистка получает необходимое общение: Светличная познакомилась со всеми в клинике, её узнают и делают ей комплименты.

"Ни родственники, ни сиделка не могут дать ей столько внимания, сколько она получает в этом центре. То, что пишут о ней, мол, не помнит себя, сошла с ума, — это неправда", — заключил Николаев.