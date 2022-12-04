Россиянин Павлович нокаутировал австралийца Туивасу за 54 секунды на турнире UFC
Российский боец Павлович нокаутировал Туивасу в первом раунде на турнире UFC Orlando
Российский боец Сергей Павлович одержал победу в бою против австралийца Тая Туивасы на турнире UFC Orlando.
Одолеть своего соперника Павлович сумел за 54 секунды. Россиянин с самого начала боя выдал серию из нескольких мощных ударов, которые и привели к нокауту менее чем за минуту. Для Павловича это уже 17-я победа в карьере при одном поражении.
Ранее Лайф рассказывал о победе другого россиянина — Вадима Немкова — на турнире Bellator, за которую он получил $1 миллион.
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