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4 декабря, 05:24

Apple снова размещает рекламу в Twitter, заявил Маск

Bloomberg: Илон Маск заявил, что Apple возобновила размещение рекламы в Twitter

Американский миллиардер, новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что компания Apple возобновила размещение рекламы в соцсети. Об этом пишет Bloomberg.

"Илон Маск заявил, что Apple "полностью возобновила" публикацию рекламы в "Твиттере", продолжая деэскалацию назревавшей войны между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями мира", — указывается в материале.

Соответствующее заявление Маск сделал во время конференции в голосовом чате Twitter Spaces. Предприниматель вместе с тем назвал Apple крупнейшим рекламодателем социальной сети.

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При этом в конце ноября Маск обвинил Google и Apple в захвате Интернета. Он назвал настоящей проблемой то, что эти технологические гиганты лишают стартапы конкурентной среды.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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