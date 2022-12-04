Apple снова размещает рекламу в Twitter, заявил Маск
Bloomberg: Илон Маск заявил, что Apple возобновила размещение рекламы в Twitter
Американский миллиардер, новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что компания Apple возобновила размещение рекламы в соцсети. Об этом пишет Bloomberg.
"Илон Маск заявил, что Apple "полностью возобновила" публикацию рекламы в "Твиттере", продолжая деэскалацию назревавшей войны между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями мира", — указывается в материале.
Соответствующее заявление Маск сделал во время конференции в голосовом чате Twitter Spaces. Предприниматель вместе с тем назвал Apple крупнейшим рекламодателем социальной сети.
При этом в конце ноября Маск обвинил Google и Apple в захвате Интернета. Он назвал настоящей проблемой то, что эти технологические гиганты лишают стартапы конкурентной среды.
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