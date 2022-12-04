"Я не из тех": Жена Петросяна призналась, что "не тянет" воспитание сына одна
Жена Петросяна Брухунова заявила, что "не тянет" воспитание сына без няни
Татьяна Брухунова с мужем Евгением Петросяном. Фото @ ТАСС \ Вячеслав Прокофьев
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, находясь на отдыхе, решила заняться собой, так как немного устала от материнства, и поручила ухаживать за сыном Ваганом няне. Об этом она рассказала своим подписчиками в соцсетях. По её словам, она не из тех мам, которые круглые сутки будут находиться рядом с ребёнком и опекать его. Супруга Петросяна подчеркнула, что имеет возможность отдать сына на время профессионалу, чем она пользуется и от чего получает удовольствие.
"Я не из тех мам, что тянут всё в одиночку. К счастью, у меня есть возможность просить о помощи и получать её", — написала Брухунова на своей странице в соцсети.
Она добавила, что хорошо относится к отдыху даже без детей. Брухунова считает, что материнство — сложная работа, родители должны выделять себе время на отдых. Она сформулировала несколько советов для молодых мам:
- не идеализировать материнство;
- не бояться просить помощи в воспитании ребёнка;
- давать ребёнку свободу, помня, что он — не собственность родителей.
Напомним, что в 2019-м появилась информация, что Петросян женился на Брухуновой, с которой встречался, как выяснилось, аж с 2013-го. Влюблённых не смутила разница в возрасте в больше чем 43 года, а на мнение общественности парочке было наплевать. Что с того, что Евгений Ваганович годится Татьяне если не в дедушки, в отцы уж точно? В 2020-м в Дубае на свет появился плод любви — сын Ваган.