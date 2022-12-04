"Я не из тех": Жена Петросяна призналась, что "не тянет" воспитание сына одна

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, находясь на отдыхе, решила заняться собой, так как немного устала от материнства, и поручила ухаживать за сыном Ваганом няне. Об этом она рассказала своим подписчиками в соцсетях. По её словам, она не из тех мам, которые круглые сутки будут находиться рядом с ребёнком и опекать его. Супруга Петросяна подчеркнула, что имеет возможность отдать сына на время профессионалу, чем она пользуется и от чего получает удовольствие.

"Я не из тех мам, что тянут всё в одиночку. К счастью, у меня есть возможность просить о помощи и получать её", — написала Брухунова на своей странице в соцсети.

Она добавила, что хорошо относится к отдыху даже без детей. Брухунова считает, что материнство — сложная работа, родители должны выделять себе время на отдых. Она сформулировала несколько советов для молодых мам: не идеализировать материнство;

не бояться просить помощи в воспитании ребёнка;

давать ребёнку свободу, помня, что он — не собственность родителей.