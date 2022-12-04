США перестали считать возобновление переговоров с Ираном своим приоритетом

Соединённые Штаты больше не считают приоритетом для себя возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) относительно иранской ядерной программы. Что касается Ирана, для него теперь важнее вопрос проходящих там протестов, а также приписываемых США Тегерану действий по поставкам оружия России. Об этом заявил спецпредставитель США по ИРИ Роберт Мэлли в интервью агентству Bloomberg.