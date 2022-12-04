США перестали считать возобновление переговоров с Ираном своим приоритетом
Спецпредставитель Мэлли: США перестали считать переговоры по СВПД приоритетом
Соединённые Штаты больше не считают приоритетом для себя возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) относительно иранской ядерной программы. Что касается Ирана, для него теперь важнее вопрос проходящих там протестов, а также приписываемых США Тегерану действий по поставкам оружия России. Об этом заявил спецпредставитель США по ИРИ Роберт Мэлли в интервью агентству Bloomberg.
"Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах", — приводит агентство слова Мэлли.
Он отметил, что США сомневаются в заинтересованности Ирана в переговорах по ядерной сделке. Контакты Тегерана и ЕС по этой теме, однако, продолжаются.
Лайф ранее писал, что в сентябре в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. В начале декабря МВД Ирана сообщило о гибели более 200 человек в результате последних беспорядков.
ТАСС / AP / Florian Schroetter