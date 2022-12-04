"Продолжим бороться": Американцев возмутило решение Байдена по забастовке

Решение президента США Джо Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки железнодорожников многие американцы приняли с возмущением. Глава Белого дома заявил, что подписанием закона избежал катастрофы в экономике. При этом он признал, что проблема с больничными у работников отрасли остаётся нерешённой, но пообещал работать в этом направлении.

"Вместо того чтобы защищать права рабочих, он заставил их замолчать", — заявили зрители телеканала CBS.

Некоторые из них призвали профсоюзы продолжать бастовать. Они написали, что если все рабочие окажутся в тюрьме, то власти поймут, что обучать новых гораздо затратнее и дольше. Можно заставить подписать документ организацию, но не каждого сотрудника по отдельности, подчеркнули комментаторы. Американцы также задались вопросом, что мешает железнодорожникам просто не выходить на работу, несмотря на подписанный документ. Многие в целом выразили удивление, что Демократическая партия не поддерживает профсоюзы.

"Когда этот парень что-то подписывает, рабочий человек страдает", — заметили комментаторы.

Законодатели США ранее обеими палатами постановили "обеспечить решение неурегулированных разногласий между отдельными железными дорогами в лице Национального комитета конференции перевозчиков… и отдельными их работниками", приняв документ против "угроз отдельных трудовых организаций в отношении необходимых транспортных услуг". Забастовка четырёх из двенадцати отраслевых профсоюзов уже 9 декабря грозила вылиться в демарш с участием ста тысяч американских железнодорожников. Экономика США за первую же неделю акции могла бы потерять один миллиард долларов. Байден настаивал на принятии соглашения на постоянной основе между профсоюзами и крупнейшими компаниями в том виде, в котором оно было принято в сентябре в качестве временной меры.