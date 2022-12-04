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4 декабря, 03:12

"Я силён": Больной раком Пеле обратился к поклонникам

Пеле заверил болельщиков, что его лечение проходит "как обычно"

Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле обратился к поклонникам и заверил их, что очередной этап его лечения проходит в обычном режиме. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Мои друзья! Я прошу всех вас оставаться спокойными и сохранять позитивный настрой. Я силён, преисполнен надежды и продолжаю лечение как обычно", — отметил Пеле.

Он поблагодарил весь медицинский персонал за помощь. Легендарный футболист отметил, что "полон веры в Бога" и каждое послание поддержки, получаемое им из разных концов света, наполняет его энергией. Пеле рассказал, что следит за сборной Бразилии на чемпионате мира.

"Огромное спасибо всем вам", — добавил он.

Врачи обнаружили новое заболевание у "короля футбола" Пеле

Врачи обнаружили новое заболевание у "короля футбола" Пеле

Как рассказывал Лайф, на днях появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья футболисту. Вскоре врачи рассказали о состоянии Пеле. По их словам, он хорошо реагирует на новый этап лечения.

Обложка ©

Flickr / Cassiano Rosário

Арина Родионова
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