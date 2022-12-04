"Я силён": Больной раком Пеле обратился к поклонникам
Пеле заверил болельщиков, что его лечение проходит "как обычно"
Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле обратился к поклонникам и заверил их, что очередной этап его лечения проходит в обычном режиме. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Мои друзья! Я прошу всех вас оставаться спокойными и сохранять позитивный настрой. Я силён, преисполнен надежды и продолжаю лечение как обычно", — отметил Пеле.
Он поблагодарил весь медицинский персонал за помощь. Легендарный футболист отметил, что "полон веры в Бога" и каждое послание поддержки, получаемое им из разных концов света, наполняет его энергией. Пеле рассказал, что следит за сборной Бразилии на чемпионате мира.
"Огромное спасибо всем вам", — добавил он.
Как рассказывал Лайф, на днях появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья футболисту. Вскоре врачи рассказали о состоянии Пеле. По их словам, он хорошо реагирует на новый этап лечения.
Flickr / Cassiano Rosário