"Я силён": Больной раком Пеле обратился к поклонникам

Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле обратился к поклонникам и заверил их, что очередной этап его лечения проходит в обычном режиме. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Мои друзья! Я прошу всех вас оставаться спокойными и сохранять позитивный настрой. Я силён, преисполнен надежды и продолжаю лечение как обычно", — отметил Пеле.

Он поблагодарил весь медицинский персонал за помощь. Легендарный футболист отметил, что "полон веры в Бога" и каждое послание поддержки, получаемое им из разных концов света, наполняет его энергией. Пеле рассказал, что следит за сборной Бразилии на чемпионате мира.