США оказались на грани прекращения военной помощи Украине

В случае если американский Конгресс примет инициативу о временном финансировании правительства на весь нынешний финансовый год (начался 1 октября), США могут прекратить оказание военной помощи Украине. Также под вопросом окажется закупка нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на свои источники в Минобороны США.

Пока у американских парламентариев есть время до 16 декабря, чтобы обсудить и одобрить закон о продолжении финансирования правительства. Документ предполагает выделение 12,4 миллиарда долларов на поддержку Украины. Если же договориться не получится, Конгресс может ввести временный порядок выделения денег исполнительной власти. В этом случае Пентагон лишится 29 миллиардов долларов бюджетных денег.

Как пишет Politico, Минобороны США ещё никогда еще не сталкивалось с временным финансированием, которое предоставляется на весь год.

"Мне с трудом верится, что такое для нас будет возможным. Это большая угроза. Большая угроза", — сказал замминистра обороны США Майкл Маккорд.

По его оценке, в этом случае деньги на военную помощь Киеву у Пентагона закончатся весной. Соответственно, ВСУ "окажутся в тяжёлом положении" при нехватке боеприпасов.