"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 02:15

Украинка сразилась с охранниками приюта в Германии за сетевой шнур

Bild: Беженка с Украины подралась с охранниками в центре для беженцев в Мюнхене

<p>Кадр из видео с дракой. Фото © <a href="https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/gegen-ukrainerin-in-muenchen-randalewegen-ladekabel-82122310.bild.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bild</a></p>

Кадр из видео с дракой. Фото © Bild

Украинка устроила драку с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене. Причиной конфликта стало использование ею сетевого удлинителя, что запрещено правилами пожарной безопасности.

Приют, как сообщает издание, рассчитан на 250 жителей. 20-летняя украинка, студентка юридического факультета, проживает в центре вместе со своей 56-летней матерью с июня. В тот день, по её словам, у неё был семинар, а в боксе, где проходило занятие, не было подключения к Сети. Поэтому она якобы и проложила удлинитель в свою комнату на случай, если ноутбук начнёт разряжаться.

Центр для беженцев в Мюнхене, где произошла драка украинки с охранниками. Фото © Bild

Центр для беженцев в Мюнхене, где произошла драка украинки с охранниками. Фото © Bild

"Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Она потянулась за проводом и зарядкой. Я крикнула: "Стоп, это моё!" Я положила провода под одеяло и легла сверху", — сообщила изданию Bild девушка, представленная как Ивана.

На снимках, опубликованных изданием, видна борьба девушки с сотрудниками. Эти кадры сделаны, как пишет газета, пришедшими на шум остальными украинцами. Позднее в бытовку также подошёл директор приюта, который, по словам беженки, "не взял её под свою защиту".

Украинка показала травмы, якобы нанесённые ей немецкими охранниками. Фото © Bild

Украинка показала травмы, якобы нанесённые ей немецкими охранниками. Фото © Bild

На фото показаны и раны, полученные в ходе потасовки. Также, по словам девушки, у неё душевная травма. Представитель местного Консультативного совета по миграции Ольга Даб-Бюссеншютт заявила, что на указанный городской приют было подано много жалоб. Местный социальный департамент выразил сожаление и указал на то, что удлинители в приюте действительно запрещены.

Неожиданный поворот: Следствие вышло на подозреваемого в поджоге приюта украинских беженцев

Неожиданный поворот: Следствие вышло на подозреваемого в поджоге приюта украинских беженцев

Как писал Лайф ранее, Слуцкий рассказал, что простые европейцы "устают" от Украины. Особенно это ощущается на фоне нарастающего энергетического кризиса.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров