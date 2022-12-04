Украинка сразилась с охранниками приюта в Германии за сетевой шнур

Украинка устроила драку с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене. Причиной конфликта стало использование ею сетевого удлинителя, что запрещено правилами пожарной безопасности.

Приют, как сообщает издание, рассчитан на 250 жителей. 20-летняя украинка, студентка юридического факультета, проживает в центре вместе со своей 56-летней матерью с июня. В тот день, по её словам, у неё был семинар, а в боксе, где проходило занятие, не было подключения к Сети. Поэтому она якобы и проложила удлинитель в свою комнату на случай, если ноутбук начнёт разряжаться.

Центр для беженцев в Мюнхене, где произошла драка украинки с охранниками. Фото © Bild

"Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Она потянулась за проводом и зарядкой. Я крикнула: "Стоп, это моё!" Я положила провода под одеяло и легла сверху", — сообщила изданию Bild девушка, представленная как Ивана.

На снимках, опубликованных изданием, видна борьба девушки с сотрудниками. Эти кадры сделаны, как пишет газета, пришедшими на шум остальными украинцами. Позднее в бытовку также подошёл директор приюта, который, по словам беженки, "не взял её под свою защиту".

Украинка показала травмы, якобы нанесённые ей немецкими охранниками. Фото © Bild

На фото показаны и раны, полученные в ходе потасовки. Также, по словам девушки, у неё душевная травма. Представитель местного Консультативного совета по миграции Ольга Даб-Бюссеншютт заявила, что на указанный городской приют было подано много жалоб. Местный социальный департамент выразил сожаление и указал на то, что удлинители в приюте действительно запрещены.