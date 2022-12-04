"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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4 декабря, 02:27

Эксперт дал несколько советов, как ускорить работу смартфона

Киберэксперт Кусков посоветовал проверять уровень памяти для ускорения работы гаджета

Смартфоны и планшеты со временем "замедляются": перестают справляться с новыми программными функциями и приложениями, особенно недорогие гаджеты. Чтобы облегчить работу устройства, нужно в том числе разобраться с уровнем памяти, который ему доступен. Об этом рассказал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он призвал проводить ревизию контента и удалять ненужное.

Виджеты, которые постоянно крутятся на главном экране, лучше отключить, если они не нужны подчеркнул эксперт в интервью агентству "Прайм". Так же он советует поступать и с приложениями. А ещё можно отключить функцию автоматического обновления.

"Делайте обновления тогда, когда вам это удобно по времени — то есть перед сном или с утра, когда вы меньше всего пользуетесь смартфоном", — подытожил эксперт.

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Freepik

Арина Родионова

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