"Что, забыла родной?": Пост Лободы на русском языке разозлил украинцев
Интернет-пользователи раскритиковали Лободу за то, что та пишет по-русски
На певицу Светлану Лободу с критикой обрушились подписчики с Украины. Негодование у них вызвал её пост в "Инстаграме"*, в котором певица сообщила о переносе концерта в Вильнюсе. Звезде не смогли простить, что она говорит не на украинском, а на русском языке. Ей начали писать гадости.
"Вы так против России, а говорите на русском языке. Задумайтесь", — написал пользователь ti.na8575.
"Что, забыла родной язык? Вильнюс по-русски лучше понимает", — сыронизировала elena_stil77.
Но нашлись и те, кто ответил таким критикам. Один из пользователей напомнил, что русский язык — великий и могучий.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что власти Литвы включили украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц и запретили ей посещать республику, но позже передумали.
* Деятельность организации Meta (владеет соцсетями Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
YouTube / LOBODA