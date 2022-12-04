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4 декабря, 02:40

"Что, забыла родной?": Пост Лободы на русском языке разозлил украинцев

Интернет-пользователи раскритиковали Лободу за то, что та пишет по-русски

На певицу Светлану Лободу с критикой обрушились подписчики с Украины. Негодование у них вызвал её пост в "Инстаграме"*, в котором певица сообщила о переносе концерта в Вильнюсе. Звезде не смогли простить, что она говорит не на украинском, а на русском языке. Ей начали писать гадости.

"Вы так против России, а говорите на русском языке. Задумайтесь", — написал пользователь ti.na8575.

"Что, забыла родной язык? Вильнюс по-русски лучше понимает", — сыронизировала elena_stil77.

Но нашлись и те, кто ответил таким критикам. Один из пользователей напомнил, что русский язык — великий и могучий.

В Думе изучили райдер Лободы на концерты для русских и предрекли ей незавидное будущее

В Думе изучили райдер Лободы на концерты для русских и предрекли ей незавидное будущее

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что власти Литвы включили украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц и запретили ей посещать республику, но позже передумали.

* Деятельность организации Meta (владеет соцсетями Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

YouTube / LOBODA

Анатолий Симоненко

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