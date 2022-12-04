"Что, забыла родной?": Пост Лободы на русском языке разозлил украинцев

На певицу Светлану Лободу с критикой обрушились подписчики с Украины. Негодование у них вызвал её пост в "Инстаграме"*, в котором певица сообщила о переносе концерта в Вильнюсе. Звезде не смогли простить, что она говорит не на украинском, а на русском языке. Ей начали писать гадости.