Посольство Украины в Астане пригрозили взорвать

В Посольство Украины в Астане неизвестный прислал письмо, в котором сообщается о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Казахстана. Письмо пришло на электронную почту в 15:08 1 декабря. В 17:50 информация об этом была передана в Управление полиции района Есиль. Сейчас силовики разыскивают причастных к этому инциденту.