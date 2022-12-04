Посольство Украины в Астане пригрозили взорвать
МВД Казахстана: В украинское посольство в Астане пришло письмо с угрозой взрыва
В Посольство Украины в Астане неизвестный прислал письмо, в котором сообщается о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Казахстана. Письмо пришло на электронную почту в 15:08 1 декабря. В 17:50 информация об этом была передана в Управление полиции района Есиль. Сейчас силовики разыскивают причастных к этому инциденту.
"На место происшествия прибыли специальные службы. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Мероприятие проходило без эвакуации, угроза снята", — рассказали в ведомстве.
Ранее бандероль с самодельной бомбой получило Посольство Украины в Мадриде. Она была адресована послу. Когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. А позже ещё одну посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос.
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