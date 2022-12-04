"Я был в ужасе": Работавший в Ухани учёный заявил об искусственном создании ковида

Вирус CoViD-19 был создан в одной из лабораторий в Ухани. Об этом бывший вице-президент EcoHealth Alliance Эндрю Хафф заявил в своей книге "Правда об Ухани", пишет издание The Sun со ссылкой на копию произведения.

По словам Хаффа, он тесно сотрудничал с лабораторией, где создавался вирус. Он утверждает, что разработки спонсировало американское правительство.

Учёный отмечает, что не знает, как вирусу удалось "сбежать". Его единственное предположение — ковидом случайно заразился один из сотрудников. По данным Хаффа, альянс EcoHealth свыше 10 лет изучал коронавирусы у летучих мышей. Исследования поддерживал Национальный институт здравоохранения. Должность вице-президента Хафф занимал с 2015 года, работая над секретной частью программы как учёный от правительства США.

"Я был в ужасе от того, что увидел. Мы просто передавали им технологию биологического оружия. Никто не должен удивляться тому, что китайцы солгали о вспышке SARS-CoV-2, а затем пошли на всё, чтобы создать впечатление, что болезнь возникла естественным путём. Шокирующей частью всего этого является то, как правительство Соединённых Штатов солгало всем нам", — написал Хафф.

Он также подчеркнул, что большинство учёных были убеждены, что создают не смертельный вирус, а продукт, который способен предупреждать пандемии, обнаруживая зоонозные вирусы с пандемическим потенциалом. Хафф подтвердил, что созданный вирус никогда не встречался в природе, а учёные якобы превратили его изначальную версию в ещё более мощный патоген. Также доктор предположил, что правительство США знало о приближении пандемии ещё летом 2019 года, но не стало ничего предпринимать, скрывая свои разработки.