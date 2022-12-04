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4 декабря, 03:31

"Я был в ужасе": Работавший в Ухани учёный заявил об искусственном создании ковида

The Sun: Работавший в Ухани над созданием CoViD-19 учёный выпустил книгу

Вирус CoViD-19 был создан в одной из лабораторий в Ухани. Об этом бывший вице-президент EcoHealth Alliance Эндрю Хафф заявил в своей книге "Правда об Ухани", пишет издание The Sun со ссылкой на копию произведения.

По словам Хаффа, он тесно сотрудничал с лабораторией, где создавался вирус. Он утверждает, что разработки спонсировало американское правительство.

Учёный отмечает, что не знает, как вирусу удалось "сбежать". Его единственное предположение — ковидом случайно заразился один из сотрудников. По данным Хаффа, альянс EcoHealth свыше 10 лет изучал коронавирусы у летучих мышей. Исследования поддерживал Национальный институт здравоохранения. Должность вице-президента Хафф занимал с 2015 года, работая над секретной частью программы как учёный от правительства США.

"Я был в ужасе от того, что увидел. Мы просто передавали им технологию биологического оружия. Никто не должен удивляться тому, что китайцы солгали о вспышке SARS-CoV-2, а затем пошли на всё, чтобы создать впечатление, что болезнь возникла естественным путём. Шокирующей частью всего этого является то, как правительство Соединённых Штатов солгало всем нам", — написал Хафф.

Он также подчеркнул, что большинство учёных были убеждены, что создают не смертельный вирус, а продукт, который способен предупреждать пандемии, обнаруживая зоонозные вирусы с пандемическим потенциалом. Хафф подтвердил, что созданный вирус никогда не встречался в природе, а учёные якобы превратили его изначальную версию в ещё более мощный патоген. Также доктор предположил, что правительство США знало о приближении пандемии ещё летом 2019 года, но не стало ничего предпринимать, скрывая свои разработки.

Следующий штамм ковида будет гораздо опаснее "омикрона", предупредили учёные

Следующий штамм ковида будет гораздо опаснее "омикрона", предупредили учёные

Ранее Лайф писал, что учёные из японского Университета Тохоку создали устройство, с помощью которого можно обнаруживать частицы вируса CoViD-19 в окружающем пространстве.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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