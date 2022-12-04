Маск запустил в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в своём аккаунте в недавно приобретённой им соцсети Twitter опрос о том, нужно ли властям США помиловать создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего работника американских спецслужб США Эдварда Сноудена. На вопрос можно ответить исключительно однозначно — да или нет.

"Я не высказываю мнения, но обещал провести этот опрос. Следует ли помиловать Ассанжа и Сноудена?" — спросил Маск.

Результат опроса станет известен 5 декабря. Несмотря на то что ещё осталось более 20 часов до подведения итогов, проголосовало уже около миллиона пользователей.

Ассанж обвиняется в раскрытии крупнейшего в истории США массива секретных данных, опубликованного на созданном им сайте WikiLeaks. Ему светит 175 лет тюрьмы. Сейчас он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение о его экстрадиции из Великобритании в США. Сноуден же в 2013 году передал газетам Washington Post и Guardian серию секретных документов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Он сбежал сначала в Гонконг, а затем в Москву, где в результате длительных перипетий получил сначала вид на жительство, а потом и гражданство РФ.