Онколог рассказал, как снизить риск развития рака

В большинстве случаев объяснить причину развития рака у конкретного человека невозможно. Вместе с тем с уверенностью можно назвать несколько методов, как снизить риск появления злокачественных опухолей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, радиотерапевт Денис Романов.

Так, в интервью RT он отметил, что примерно 30% случаев онкозаболеваний напрямую связаны с курением табака. Соответственно, отказ от этой вредной привычки повысит шансы человека избежать развития рака. Поспособствуют этому также регулярные профилактические осмотры.

"Раз в год проходите регулярные профилактические обследования, будьте внимательны к самочувствию, не стесняйтесь, не бойтесь и не жалейте времени для обращения к врачу. Главное — выявить онкологию вовремя, на ранней стадии. Если в вашей семье были неоднократные случаи рака, проконсультируйтесь с генетиком. Среди наследственных форм рака чаще встречаются рак молочной железы, яичников, рак желудка, поджелудочной железы, колоректальный рак", — добавил Романов.

Он отметил, что малоподвижный образ жизни, сидячая работа, ожирение тоже из числа доказанных факторов риска. Рекомендуется отказаться от жирной, пережаренной пищи, копчёностей, колбас, фастфуда. Кроме того, надо защищаться от солнца.

"Не загорайте под палящим солнцем, пользуйтесь солнцезащитными кремами. Не увлекайтесь солярием, искусственное солнце ещё опаснее как фактор повышения риска развития меланомы", — рассказал врач.