В Европе высказались в пользу "ядерного варианта" по отношению к Америке

Депутаты Европейского парламента Маркус Фербер и Бернд Ланге заявили о необходимости выбрать жёсткий экономический курс в отношении Соединённых Штатов Америки в связи с подписанием президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost.

Так, Фербер, представляющий крупнейшую в ЕП Европейскую народную партию, объяснил, что, если по спорному закону не будет никаких подвижек, Еврокомиссии придётся продемонстрировать все "пыточные инструменты" и задуматься о мерах по защите торговли.

"Это, безусловно, было бы ядерным вариантом, и в нынешней ситуации это совершенно нежелательно", — подчеркнул Фербер.

По словам парламентария, разочарование Европы протекционистским курсом Штатов велико. Принятый в США закон может спровоцировать дальнейшее ухудшение и без того сложной экономической ситуации в ЕС.

Глава Комитета по торговле Европарламента Ланге потребовал от властей Евросоюза в срочном порядке подать иск против Штатов во Всемирную торговую организацию. По его мнению, это продемонстрирует несовместимость действий США с нормами ВТО. По его словам, на предстоящем саммите Совета по торговле и технологиям США – ЕС в закон могут быть внесены некоторые изменения, которые, однако, не сильно повлияют на результат.