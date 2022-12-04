В Иркутске осудили инструктора по дайвингу из-за гибели мужчины при погружении в Байкал

Иркутский районный суд признал виновным инструктора по дайвингу и отправил его в тюрьму на 3,5 года из-за гибели в 2020 году мужчины, который решил нырнуть в озеро Байкал. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагический инцидент произошёл летом 2020 года, когда к инструктору обратились местный житель и его знакомая, являвшиеся новичками в вопросах дайвинга. Во время погружения у девушки началась паника — и она вернулась на берег, а инструктор с погибшим продолжили процесс. Однако осуждённый не учёл несколько важных факторов и продолжал с клиентом погружение на глубину более 12 метров, что запрещается делать людям без специальной подготовки. Спустя некоторое время клиент инструктора погиб от баротравмы лёгких.

"Следователями СК установлено, что инструктор с целью экономии своего времени и иных факторов не провёл с указанными лицами должный инструктаж по технике безопасности, не проверил их состояние здоровья", — говорится в сообщении.