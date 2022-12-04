Двое детей и взрослый погибли в пожаре в частном доме под Пермью

Один взрослый и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Карагай Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Пожарные на месте происшествия, где загорелся деревянный дом в Пермском крае. Фото © ГУ МЧС России по Пермскому краю

"Предварительно установлено, что 04.12.2022 в ночное время началось возгорание жилого деревянного дома по улице Калинина в селе Карагай. После того как огонь был потушен, в доме обнаружены тела хозяина дома и двух детей", — говорится в сообщении.

Погибшие дети были 2017 и 2018 года рождения. Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства инцидента. По факту трагедии правоохранители завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 5:10 (3:10 мск). На место выехали шесть пожарных автомобилей. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Спустя два с лишним часа пожар был ликвидирован.