В Индонезии произошло извержение вулкана, из-за которого год назад погибло 50 человек

На кадрах видно, как от вулкана в небо начинают подниматься клубы дыма, с каждой секундой это происходит всё мощнее и мощнее. По словам местных властей, вулкан выбрасывал столб пепла и дыма на высоту в полторы тысячи метров, а приближаться к нему ближе чем на пять километров запретили. Информации о погибших и возможных разрушениях не поступало. При этом само извержение заинтересовало и власти Японии, которые сейчас изучают его последствия на предмет возможного появления цунами. В таком случае волны могут достигнуть провинцию Окинава.