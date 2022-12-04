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4 декабря, 06:06

В Индонезии произошло извержение вулкана, из-за которого год назад погибло 50 человек

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

В провинции Восточная Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, сообщает агентство по смягчению последствий стихийных бедствий страны. В соцсетях пользователи поделились видео с места событий.

В Индонезии произошло извержение вулкана, из-за которого год назад погибло 50 человек. Видео © Twitter / 塩井宏幸, SAM DIKIN

На кадрах видно, как от вулкана в небо начинают подниматься клубы дыма, с каждой секундой это происходит всё мощнее и мощнее. По словам местных властей, вулкан выбрасывал столб пепла и дыма на высоту в полторы тысячи метров, а приближаться к нему ближе чем на пять километров запретили. Информации о погибших и возможных разрушениях не поступало. При этом само извержение заинтересовало и власти Японии, которые сейчас изучают его последствия на предмет возможного появления цунами. В таком случае волны могут достигнуть провинцию Окинава.

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Напомним, что ровно год назад, 4 декабря 2021 года, началось извержение вулкана Семеру. Тогда его жертвами стали в общей сложности 50 человек.

Обложка ©

Twitter / SAM DIKIN

Артур Белкин

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