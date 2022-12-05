"Зенит" запросил у КДК РФС полный текст решения по итогам драки с игроками "Спартака"

Петербургский "Зенит" запросил у Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) полный текст решения по итогам драки во время матча с московским "Спартаком" в Кубке России. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

"Зенит" обратился в КДК РФС с запросом о предоставлении полного текста решения органа. У нас есть две недели на это", — рассказал журналистам председатель комитета Артур Григорьянц.

Согласно регламенту, после получения полного текста решения команда из Петербурга сможет подать апелляционную жалобу, добавил он.