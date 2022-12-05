"Зенит" запросил у КДК РФС полный текст решения по итогам драки с игроками "Спартака"
Петербургский "Зенит" запросил у Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) полный текст решения по итогам драки во время матча с московским "Спартаком" в Кубке России. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".
"Зенит" обратился в КДК РФС с запросом о предоставлении полного текста решения органа. У нас есть две недели на это", — рассказал журналистам председатель комитета Артур Григорьянц.
Согласно регламенту, после получения полного текста решения команда из Петербурга сможет подать апелляционную жалобу, добавил он.
Напомним, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" в концовке матча Кубка России 27 ноября. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки стали драться. В итоге с поля удалили шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао из "Зенита", а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из "Спартака". КДК РФС по итогам рассмотрения драки дисквалифицировал игроков на шесть матчей.
VK / ФК "Спартак-Москва"