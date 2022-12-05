На Камчатке медведица и медвежата не ушли в спячку и обосновались на остановке

Жители Камчатки в соцсетях поделились видео, на котором запечатлены медведица и два её детёныша, прячущиеся от пурги прямо на автобусной остановке. Автора ролика сильно удивил тот факт, что звери до сих пор не впали в спячку.

"Вот медведица и два медвежонка. На Таёжке (в районе посёлка Таёжный. — Прим. Лайфа), на остановке. 3 декабря. Вот разворотили помойку на стоянке. От пурги прячутся, сегодня пурга. Ещё и на лавке, бедненькие. Я думал, они уже все в берлогах спят", — отметил автор ролика.

На кадрах можно увидеть, что звери компактно расположились прямо на лавочке и пережидают пургу. Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Владимир Гордиенко, специалисты взяли ситуацию на контроль и будут следить за её развитием.

"Теоретически ещё есть шанс, что медведи залягут в спячку. Практически же надо оценить, насколько они упитанные. Это нехарактерное поведение для медведицы с медвежатами", — отметил Гордиенко, которого цитирует агентство "Кам 24".