Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом из-за ковида

По той причине, что коронавирус вытеснил грипп, заболеваемость последним в текущем сезоне может увеличиться в полтора-два раза. Об этом заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Пётр Чумаков.

По его словам, в последние два года эпидемии гриппа не было, роль главного вируса на себя взял ковид. По данной причине у населения ослаб коллективный иммунитет и отсутствует необходимая защита. Особенно это может коснуться детей, которые никогда не болели гриппом.

"Сейчас очень много детей, которые никогда не сталкивались с гриппом, и они тоже внесут большой вклад в рост заболеваемости. Но ничего драматичного тем не менее нет", — сказал Чумаков в беседе с телеканалом "360".

Профессор добавил, что прививаться поздно, поскольку эпидемия гриппа уже началась. Он рекомендовал всем людям из группы риска носить маски и реже бывать в местах большого скопления людей.