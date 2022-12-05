Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом из-за ковида
Профессор Чумаков предупредил о росте заболеваемости гриппом в России в два раза
По той причине, что коронавирус вытеснил грипп, заболеваемость последним в текущем сезоне может увеличиться в полтора-два раза. Об этом заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Пётр Чумаков.
По его словам, в последние два года эпидемии гриппа не было, роль главного вируса на себя взял ковид. По данной причине у населения ослаб коллективный иммунитет и отсутствует необходимая защита. Особенно это может коснуться детей, которые никогда не болели гриппом.
"Сейчас очень много детей, которые никогда не сталкивались с гриппом, и они тоже внесут большой вклад в рост заболеваемости. Но ничего драматичного тем не менее нет", — сказал Чумаков в беседе с телеканалом "360".
Профессор добавил, что прививаться поздно, поскольку эпидемия гриппа уже началась. Он рекомендовал всем людям из группы риска носить маски и реже бывать в местах большого скопления людей.
Ранее Лайф писал, что жителям тех регионов, в которых пока не наблюдается роста заболеваемости гриппом, рекомендовано сделать прививки. С таким советом выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Unsplash