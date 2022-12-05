Врач рассказала, как алкозависимость могла стать причиной драки Лепса возле бара
Психотерапевт Мансурова увидела признаки алкозависимости в агрессивном поведении Лепса
Агрессивное поведение певца Григория Лепса, которое привело к драке возле одного из баров в Петербурге, может быть признаком имеющейся у него серьёзной алкогольной зависимости, которая приводит к расстройствам личности. Об этом Лайфу заявила психотерапевт Ирина Мансурова.
"На фоне этого, под механизмом стресса либо ряда стрессовых ситуаций, плюс под влиянием алкогольных напитков, повышающих уровень агрессии человека, и снижения самоконтроля, данная реакция объяснима. Изменения в личности на первых порах в обыденной жизни малозаметны. Наиболее ярко они проявляются при воздействии на человека с зависимостью раздражающих факторов. Человек пытается сдерживать себя, но периодически срывается, что мы можем наблюдать в данной ситуации с артистом. При употреблении спиртного поведение становится неадекватным", — заявила Мансурова.
При алкозависимости можно столкнуться с ухудшением поведения, отрицанием моральных норм, игнорированием этики, равнодушием к работе и социальным отношениям, проявлением агрессии к людям и неприятием мнения окружающих. Изменение личности происходит абсолютно всегда при употреблении крепких напитков, заверила специалист, а выпивать ежедневно и оставаться таким же человеком — невозможно.
"Расстройства личности, спровоцированные пьянками, бывают аффективными, мотивационными, нейропсихологическими. Все они дезорганизуют социальные и психологические паттерны адаптации. Из-за них закрепляются аномальные личностные черты, которые не позволяют человеку оставаться умным, здоровым и успешным, лишают его навыка адаптироваться к новым ситуациям. Чем раньше будет начато лечение алкогольной зависимости, тем меньше риск возникновения опасных психических и интеллектуальных нарушений", — добавила Мансурова.
Врач также не исключает того, что Лепс сейчас находится в стадии лечения алкозависимости, когда первые два месяца человеку может быть крайне непросто держать себя в руках и контролировать свои действия. Потому при лечении всегда должны назначаться антидепрессанты.
Напомним, Григорий Лепс принял участие в драке в одном из петербургских баров. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил дородный мужчина, выступавший на стороне музыканта. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. В результате у петербуржца зафиксировали ушибы, а его адвокат Евгений Хейфец рассказал о переломе носа. А причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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