Врач рассказала, как алкозависимость могла стать причиной драки Лепса возле бара

Агрессивное поведение певца Григория Лепса, которое привело к драке возле одного из баров в Петербурге, может быть признаком имеющейся у него серьёзной алкогольной зависимости, которая приводит к расстройствам личности. Об этом Лайфу заявила психотерапевт Ирина Мансурова.

"На фоне этого, под механизмом стресса либо ряда стрессовых ситуаций, плюс под влиянием алкогольных напитков, повышающих уровень агрессии человека, и снижения самоконтроля, данная реакция объяснима. Изменения в личности на первых порах в обыденной жизни малозаметны. Наиболее ярко они проявляются при воздействии на человека с зависимостью раздражающих факторов. Человек пытается сдерживать себя, но периодически срывается, что мы можем наблюдать в данной ситуации с артистом. При употреблении спиртного поведение становится неадекватным", — заявила Мансурова.

При алкозависимости можно столкнуться с ухудшением поведения, отрицанием моральных норм, игнорированием этики, равнодушием к работе и социальным отношениям, проявлением агрессии к людям и неприятием мнения окружающих. Изменение личности происходит абсолютно всегда при употреблении крепких напитков, заверила специалист, а выпивать ежедневно и оставаться таким же человеком — невозможно.

"Расстройства личности, спровоцированные пьянками, бывают аффективными, мотивационными, нейропсихологическими. Все они дезорганизуют социальные и психологические паттерны адаптации. Из-за них закрепляются аномальные личностные черты, которые не позволяют человеку оставаться умным, здоровым и успешным, лишают его навыка адаптироваться к новым ситуациям. Чем раньше будет начато лечение алкогольной зависимости, тем меньше риск возникновения опасных психических и интеллектуальных нарушений", — добавила Мансурова.

Врач также не исключает того, что Лепс сейчас находится в стадии лечения алкозависимости, когда первые два месяца человеку может быть крайне непросто держать себя в руках и контролировать свои действия. Потому при лечении всегда должны назначаться антидепрессанты.