"Гриша, опомнись!": Вика Цыганова жёстко прошлась по Лепсу после пьяной драки в Петербурге
Вика Цыганова: Лепсу стоит отказаться от звания народного артиста из-за драки в Петербурге
Советскому и российскому певцу Григорию Лепсу следует отказаться от звания народного артиста после нашумевшей драки в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с kp.ru заявила актриса и композитор Вика Цыганова.
"Такое поведение называется "зажрался", потерялся в пространстве. Хочется сказать: "Гриша, опомнись! Ты что творишь-то? Вернись на землю обетованную, молись". А если нет, то откажись от звания народного артиста, скажи: "Я никто и звать меня никак. Что хочу, то творю", — подчеркнула она.
По мнению певицы, Лепс повёл себя неправильно, поэтому он как человек православный должен покаяться, тогда люди его простят. А если артисту некуда "дурь девать", тогда ему стоит отправиться в Донбасс — там исполнитель "проявит себя как мужик", считает знаменитость. Цыганова надеется, что певец ещё не потерял остатки души и совести. По её словам, музыкант должен понимать, что талант — это ответственность перед Богом.
"Но там, где есть большая слава, есть и большое искушение. И когда крыша едет от вседозволенности, люди начинают творить что ни попадя. На самом деле, это очень стыдно. Раз не можешь пить, надо завязывать!" — воскликнула Цыганова.
Кроме того, она заявила, что в целом шоу-бизнес является "гнойным аппендицитом" и позорищем, которые не поднимают Россию и не воспитывают людей. Цыганова заключила, что счастлива, так как не находится среди подобных "народных" артистов.
Напомним, Григорий Лепс принял участие в драке в одном из петербургских баров. Судя по видео, артист сам нанёс оппоненту несколько ударов. Однако первым силу применил дородный мужчина, выступавший на стороне музыканта. Получив оплеуху, соперник певца оступился, Лепс бросился его добивать. В результате у петербуржца зафиксировали ушибы, а его адвокат Евгений Хейфец рассказал о переломе носа. А причиной конфликта оказалась несостоявшаяся игра в нарды.
ТАСС / Тараканов Вадим / Прокофьев Вячеслав