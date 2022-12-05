"Гриша, опомнись!": Вика Цыганова жёстко прошлась по Лепсу после пьяной драки в Петербурге

Советскому и российскому певцу Григорию Лепсу следует отказаться от звания народного артиста после нашумевшей драки в Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с kp.ru заявила актриса и композитор Вика Цыганова.

"Такое поведение называется "зажрался", потерялся в пространстве. Хочется сказать: "Гриша, опомнись! Ты что творишь-то? Вернись на землю обетованную, молись". А если нет, то откажись от звания народного артиста, скажи: "Я никто и звать меня никак. Что хочу, то творю", — подчеркнула она.

По мнению певицы, Лепс повёл себя неправильно, поэтому он как человек православный должен покаяться, тогда люди его простят. А если артисту некуда "дурь девать", тогда ему стоит отправиться в Донбасс — там исполнитель "проявит себя как мужик", считает знаменитость. Цыганова надеется, что певец ещё не потерял остатки души и совести. По её словам, музыкант должен понимать, что талант — это ответственность перед Богом.

"Но там, где есть большая слава, есть и большое искушение. И когда крыша едет от вседозволенности, люди начинают творить что ни попадя. На самом деле, это очень стыдно. Раз не можешь пить, надо завязывать!" — воскликнула Цыганова.

Кроме того, она заявила, что в целом шоу-бизнес является "гнойным аппендицитом" и позорищем, которые не поднимают Россию и не воспитывают людей. Цыганова заключила, что счастлива, так как не находится среди подобных "народных" артистов.