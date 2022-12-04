Лайф узнал, чем закончилась для петербуржца драка с Лепсом и его охраной

Мужчина, которому у петербургского бара "Финнеганс" досталось от Лепса и его охраны, получил несколько травм. Медики при первом осмотре заподозрили, что у него сломан нос. Об этом Лайфу рассказали в медицинских кругах Северной столицы.

Пострадавший — Дмитрий Г. 1983 года рождения, проживает в Санкт-Петербурге недалеко от того самого бара на Московском проспекте. На приёме мужчина сообщил, что был избит охранниками Лепса.

У пострадавшего зафиксировали ушиб мягких тканей носа, подозрение на перелом костей носа, ушиб, повреждение связочного аппарата правого коленного сустава. После осмотра состояние мужчины оценили как удовлетворительное, врач отправила его домой.