Лайф узнал, чем закончилась для петербуржца драка с Лепсом и его охраной
Житель Петербурга получил ушибы и подозрение на перелом носа после драки с охраной Лепса
Мужчина, которому у петербургского бара "Финнеганс" досталось от Лепса и его охраны, получил несколько травм. Медики при первом осмотре заподозрили, что у него сломан нос. Об этом Лайфу рассказали в медицинских кругах Северной столицы.
Пострадавший — Дмитрий Г. 1983 года рождения, проживает в Санкт-Петербурге недалеко от того самого бара на Московском проспекте. На приёме мужчина сообщил, что был избит охранниками Лепса.
У пострадавшего зафиксировали ушиб мягких тканей носа, подозрение на перелом костей носа, ушиб, повреждение связочного аппарата правого коленного сустава. После осмотра состояние мужчины оценили как удовлетворительное, врач отправила его домой.
Напомним, перед инцидентом на улице Лепс неприятно удивил фанатов неадекватным поведением на концерте в Санкт-Петербурге 3 декабря. Лайф публиковал видео, как во время исполнения хита "Самый лучший день" артист сначала перестал петь, а после кинул на сцену микрофон и очки и ушёл за кулисы. Директор певца объяснил произошедшее болезнью Лепса.
ТАСС / Антон Новодережкин