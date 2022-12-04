"Выгодно": В Белоруссии рассказали, чем будут оплачивать российские энергоносители

В 2023 году Белоруссия также будет оплачивать энергоносители, импортируемые из РФ, в российских рублях. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" министр финансов республики Юрий Селиверстов. По его словам, платить российскими рублями Белоруссии выгодно, это комфортная схема, которая Минск устраивает.

"Конечно, выгодно. Выручка у нас формируется в российских рублях. Поэтому никаких проблем у нас по этому поводу нет", — сказал Селиверстов.

Он также сообщил, что Белоруссия рассчитывается российскими рублями и по долговым обязательствам.