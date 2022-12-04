"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 20:19

"Выгодно": В Белоруссии рассказали, чем будут оплачивать российские энергоносители

Министр финансов Селиверстов: Минск продолжит платить России за энергоносители рублями

В 2023 году Белоруссия также будет оплачивать энергоносители, импортируемые из РФ, в российских рублях. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" министр финансов республики Юрий Селиверстов. По его словам, платить российскими рублями Белоруссии выгодно, это комфортная схема, которая Минск устраивает.

"Конечно, выгодно. Выручка у нас формируется в российских рублях. Поэтому никаких проблем у нас по этому поводу нет", — сказал Селиверстов.

Он также сообщил, что Белоруссия рассчитывается российскими рублями и по долговым обязательствам.

Шойгу встретится с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске

Шойгу встретится с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске

О том, что Белоруссия в 2022 году перейдёт на оплату газа из РФ в российских рублях, стало известно в апреле этого года. Как объяснил премьер-министр республики Роман Головченко, такое решение Белоруссия приняла не потому, что Россия предъявила Западу новые условия оплаты. По словам Головченко, это абсолютно справедливо осуществлять расчёты в национальной валюте страны-экспортёра.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров