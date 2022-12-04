"Выгодно": В Белоруссии рассказали, чем будут оплачивать российские энергоносители
Министр финансов Селиверстов: Минск продолжит платить России за энергоносители рублями
В 2023 году Белоруссия также будет оплачивать энергоносители, импортируемые из РФ, в российских рублях. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" министр финансов республики Юрий Селиверстов. По его словам, платить российскими рублями Белоруссии выгодно, это комфортная схема, которая Минск устраивает.
"Конечно, выгодно. Выручка у нас формируется в российских рублях. Поэтому никаких проблем у нас по этому поводу нет", — сказал Селиверстов.
Он также сообщил, что Белоруссия рассчитывается российскими рублями и по долговым обязательствам.
О том, что Белоруссия в 2022 году перейдёт на оплату газа из РФ в российских рублях, стало известно в апреле этого года. Как объяснил премьер-министр республики Роман Головченко, такое решение Белоруссия приняла не потому, что Россия предъявила Западу новые условия оплаты. По словам Головченко, это абсолютно справедливо осуществлять расчёты в национальной валюте страны-экспортёра.
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